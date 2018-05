Un mouvement associatif dynamique

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L'association sociale pour handicapés et malades chroniques «Tiɣri», de la commune d'Aït Smaïl, ne cesse de marquer des points au sein du mouvement associatif local. En effet, son dynamisme remarquable depuis le début de l'année aura été d'un apport capital, aussi bien pour les handicapés et malades de la contrée, que pour les jeunes chômeurs. En effet, depuis qu'elle a commencé à donner naissance à des projets sociaux prometteurs, elle a généré pas moins de vingt postes d'emploi, au grand bonheur de la jeunesse locale. D'ailleurs, la classe spécialisée pour enfants en difficulté mentale a, pour elle seule, généré dix postes lors des exercices des deux années précédentes, alors que pour ce mois de juin, on prévoit, d’ores et déjà, quatre postes supplémentaires. De plus, apprend-on, l’association a embauché trois jeunes en tant qu’auxiliaires de vie scolaire (AVS). Il est, aussi, attendu que trois autres postes soient occupés au cours de l'exercice scolaire prochain 2018/2019. À signaler que le nombre de postes dont a bénéficié ladite association de la direction de l'Action sociale et de solidarité (DAS) de Béjaïa, s'élève à quatorze (14), entre AVS et personnel de la classe spécialisée, soit la moitié du total créé. «En attendant de trouver une solution par rapport aux auxiliaires de vie pour personnes âgées, l'association Ashmc Tiɣri prépare un projet à présenter au ministère de la Solidarité dans le cadre de l'aide à domicile au profit des personnes âgées et personnes handicapées, pour des soutiens psychologiques, un accompagnement social... Ceci est prévu avant le 30 juin prochain», dira le président de l'association, M. Smaïl Abdoune.

M. K.