1,2 milliard pour les familles démunies

L’opération de bienfaisance et de solidarité en faveur des familles défavorisées bat son plein en ces premiers jours du mois de Ramadhan, à travers les différentes localités de la wilaya de Béjaïa. Fidèles à la tradition ancestrale de l’entraide, des associations caritatives, des institutions de l’Etat et des assemblées élues ne ménagent aucun effort pour assister les familles se trouvant dans le besoin et les difficultés financières. C’est dans ce cadre que l’Assemblée populaire communale d’Akbou a décidé de consacrer une enveloppe financière de l’ordre de 1,2 milliard de centimes, pour venir en aide aux familles démunies de cette région en ce mois de Ramadhan. Une période durant laquelle les prix des fruits et légumes et d’autres denrées alimentaires connaissent, faut-il le souligner, des augmentations vertigineuses. Selon une source municipale, ce ne sont pas moins de 1 400 familles nécessiteuses, recensées par les services de l’action sociale de cette APC, qui bénéficieront d’une aide dans le cadre de cette action de charité et de solidarité. Chaque famille aura droit à près de 8 000 DA. Cette somme est l’équivalent d’un couffin rempli de denrées alimentaires de base, telles que la semoule, l’huile végétale, la farine, le sucre, le café, le lait en poudre, les légumes secs...

