Distribution de 215 couffins à Amizour

À l’instar des autres communes relevant de la wilaya de Béjaïa, Amizour n’a pas oublié ses démunis. En effet, la solidarité, de mise à pareille occasion, voudrait que l'on vienne en aide aux familles issues du milieu défavorisé, pour leur permettre de passer un Ramadhan plus ou moins à l'abri du besoin. Ainsi, selon une source de l'APC d'Amizour, 215 couffins de solidarité ont été confectionnés pour être répartis, au fur et à mesure, sur les démunis de la localité. L'opération de distribution, indique-t-on, a été entamée depuis jeudi dernier, pour s'étaler sur une semaine au minimum. L'ensemble des denrées alimentaires composant ces couffins sont, en fait, des dons octroyés par des bienfaiteurs de la région, en sus de parts accordées par les autorités communales. Lesdites aides sont distribuées aux familles dans le besoin et vivant essentiellement dans les zones éparses et isolées, à l'instar des bourgades de Boudelsan, Targua Ouirane, Boumeraou, Drari, Aït Oumaouche et bien d'autres. La confection des listes des bénéficiaires s'est basée sur les constats et les informations communiquées par les associations caritatives locales, qui activent beaucoup sur le terrain. «Sans la solidarité, les familles démunies de notre commune ne peuvent pas affronter les dépenses du mois de Ramadhan, surtout avec le renchérissement que connaissent les produits alimentaires de base à pareil mois. Normalement, c'est pendant cette occasion que les prix devraient baisser pour permettre aux citoyens de jeûner dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, c'est toujours le contraire qui se produit. Avec ces pratiques honteuses, le Ramadhan se retrouve dévié et vidé de son sens», se désole un habitant d'Amizour-centre.

