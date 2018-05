Une commune en quête de développement

Par DDK | Il ya 31 minutes | 86 lecture(s)

En plus de la création d’une zone d’activités, les autorités locales de Bouhamza ambitionnent de faire du barrage de Tichy-Haf un pôle touristique dans l’optique de renflouer les caisses de la municipalité.

Il est à signaler que l’idée de faire du barrage de Tichy-Haf une destination touristique ne date pas d’aujourd’hui. En 2011, les autorités locales avaient déjà autorisé quelques particuliers à créer des infrastructures d’accueil, telles qu’un restaurant, un café et des fast-foods sur les berges de ce barrage. Ainsi, le barrage Tichy-Haf, réalisé dans l’oued Bousselam au niveau du village Mahfouda, dans la commune de Bouhamza, servira à un usage multiple. Les eaux de cet ouvrage ne seront pas uniquement destinées à l’alimentation des foyers des villes et villages se trouvant sur le couloir de la Soummam, allant de Tazmalt à Béjaïa. En plus de l’impact positif du barrage sur le secteur de l’agriculture, avec l’irrigation de vastes périmètres agricoles, la bonne nouvelle concerne aussi les touristes et les visiteurs de cet endroit idyllique, car un projet rentrant dans le cadre du tourisme local pour la promotion d’autres activités, inhérentes à la mise en valeur de cet ouvrage, est sur le point d’être accordé par les services compétents, apprend-on. En sus de la création de quelques infrastructures d’accueil, telles qu’un restaurant, un café et des fast-foods, de petites embarcations seront mises à la disposition de ceux qui désireraient s’adonner au sport nautique ou ceux qui voudraient faire des balades en barque. Les amoureux de la pêche, quant à eux, n’auront pas attendu toutes ses réalisations pour exploiter ces lieux où ils s’adonnent à leur passion favorite. Il faut aussi dire que le barrage de Tichy Haf a tendance à devenir un lieu de distraction pour les familles qui profitent de la fraîcheur des lieux en été, pour pratiquer plusieurs activités sportives ou autres. Dans leur démarche, les autorités locales de Bouhamza redoublent d’efforts pour attirer des investisseurs dans leur région. Pour ce faire, le maire de cette localité plaide pour la révision du PDAU à même de permettre à sa municipalité de valoriser des terrains jusque-là restés en jachère.

F. A. B.