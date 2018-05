Du gaz pour 278 foyers

Par DDK | Il ya 31 minutes | 93 lecture(s)

Après le raccordement du village Ifri au réseau du gaz naturel, durant le mois d’avril dernier, c’est au tour du village Boutagout de bénéficier d’une connexion au réseau. Au terme de ce projet, qui a connu moult péripéties, pas moins de 278 foyers de cette localité, située dans le prolongement de la ville d’Ighzer Amokrane, «goûtent» pour la première fois aux bienfaits de ce combustible. «Entre l’établissement des plans pour l’étude technique et la réalisation du projet, il s’est écoulé un laps de temps relativement long, et au cours duquel de nouvelles bâtisses ont fait leur apparition. Il a donc fallu rectifier le tir, en intégrant dans le projet toutes ces maisons éparses», a confié un responsable du maître de l’ouvrage. En sus de la contrainte financière, explique-t-il, l’aléa climatique et bien d’autres impondérables ont été à l’origine du retard accusé par l’avancement du projet, lequel a été livré bien après l’expiration du délai contractuel. Un montant de près de 200 millions de DA a été décaissé pour le besoins de ce projet, lequel a vu la pose d’un linéaire cumulé de 20 km de conduites, tous diamètres confondus. Chez les villageois, du moins ceux interrogés, c’est le comble de la félicité, après tant d’année d’attente et d’incertitude. «J’ai l’impression de renaître, tellement ce combustible aplanit les contraintes et simplifie l’existence», lâche, tout sourire, un retraité de Boutagout. Tout aussi comblé, un autre habitant dispose : «Certes, les travaux ont quelque peu traîné en longueur, avec des interruptions à répétition, mais tout est bien qui finit bien, puisque tout est rentré dans l’ordre». D’autres villageois se disent soulagés de pouvoir enfin, se départir de la corvée liée à l’approvisionnement en gaz butane. «Trouver une bonbonne de gaz était une source permanente de désagrément. A présent que tout cela fait partie du passé, nous avons le cœur léger», affirme un commerçant. «Le gaz butane n’est ni commode, ni abordable comparé au gaz naturel qui présente un net avantage comparatif, tout en nous réconciliant avec une vie moderne et paisible», renchérit un autre citoyen de Boutagout.

N Maouche.