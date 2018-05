Ouverture d’un restaurant Rahma

Par DDK | Il ya 31 minutes | 66 lecture(s)

L’association Thadukli d'Ighil H'mama, dans la commune de Seddouk, ne manque pas d’organiser des opérations de solidarité au profit des familles nécessiteuses et des personnes en difficulté. Ainsi donc, en ce mois de jeûne, devenu un rendez-vous incontournable pour les bienfaiteurs dans cette région, les membres bénévoles de cette association, composés d’âmes charitables natives, pour la plupart, de Seddouk, se sont rassemblés pour ouvrir un restaurant Rahma, qui servira des repas chauds à la rupture du jeûne durant toute la période du mois de Ramadhan. Une louable initiative en faveur des démunis de la région mais aussi des passagers occasionnels, nombreux à transiter par cette région, via la route nationale N° 74, pour rallier Ath-Ourtilane, Béni Maouche et d’autres contrées du pays. Par ailleurs, des couffins, composés de plusieurs produits alimentaires de base, dont la semoule, le café, le sucre, le lait en poudre, l’huile de table, le concentré de tomate, le vermicelle et les pois-chiches, seront répartis sur tous les nécessiteux recensés dans le cadre de cette action de charité. La distribution de ces colis alimentaires a été lancée la veille de ce mois sacré. Il y a lieu de préciser que des repas chauds sont également distribués à domicile à chaque fin d’après-midi, par les membres de la même association, toujours aux familles dans le besoin.

Zahir Ait Hamouda