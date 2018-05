Des restaurants Rahma ouverts sur la RN9

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Routiers, usagers de la RN9, voyageurs de passage et tous les nécessiteux peuvent trouver un lieu où rompre le jeûne et prendre leur «F’tour» durant tout ce mois de Ramadhan. En effet, plusieurs restaurants dits «Rahma» étaient au rendez-vous, à proximité de la route, dès le premier jour du jeûne à Darguina, Taskriout et Souk El-Tenine. A Darguina, c’est le Croissant rouge local qui a pris l’initiative d’ouvrir un restaurant situé au chef-lieu, juste en face du siège de la sûreté de daïra. Une quarantaine de jeunes bénévoles encadrés par d’anciens acteurs du mouvement associatif se rallieront tout au long de ce mois pour préparer et servir des plats chauds et bien garnis au moment de la rupture du jeûne à des centaines de voyageurs et de nécessiteux. Ces jeunes ont été agréablement surpris par la visite inopinée, vendredi passé, du wali intérimaire de Béjaïa, M. Toufik Mezhoud, sur leur lieu de travail, et qui a tenu à les saluer personnellement et à les encourager dans leur entreprise magnanime. Selon ses initiateurs, ce restaurant, qui servira des plats tout au long de ce mois sacré, table, pour débuter, sur une centaine de plats par jour. Le financement est mixte. Plusieurs bienfaiteurs de la région et d’ailleurs se sont proposés pour prendre part à cette action de bienfaisance. Sur place, les jeunes adhérents du Croissant Rouge local et autres bénévoles étaient très excités à l’idée de se rendre utiles et de servir leurs prochains. La jeune adhérente, Derguini Kafia, malgré son enthousiasme, regrette tout de même, la faible implication des jeunes filles de la région, «je suis très heureuse de rendre service à ces centaines de gens qui viendront rompre le jeûne chez nous, mais, j’aurais aimé voir plus d’adhérentes de notre région participer avec nous. La présence de filles mettra plus à l’aise les familles qui transiteront par notre restaurant», dit-elle. Un peu plus loin, à quelques kilomètres de là, au niveau du relais routier de Tabazite, dans la commune de Taskriout, les adhérents du Croissant Rouge de Taskriout en collaboration avec l’association «Imawlen n lkhir» de Kéfrida se sont mobilisés à leur tour pour servir gratuitement des plats aux passagers et routiers qui ont l’habitude de transiter par ce restaurant routier. L’avantage de cet endroit est qu’il possède un large espace pour le stationnement des camionneurs et autres véhicules. Le propriétaire du restaurant, Mr Djenane, en plus d’avoir mis son local à disposition, participe activement au service. «Pour un début, nous commençons avec environ 70 plats par jour. Une trentaine de familles nécessiteuses de la région ont déjà manifesté leur désir d’en bénéficier chaque soir, et nous sommes heureux de leur rendre de les servir. », dit l’un des organisateurs. Au chef-lieu de la commune de Souk-el-Tenine, c’est l’association religieuse de la mosquée qui s’est portée volontaire pour ouvrir un restaurant dans le dessein de recevoir les voyageurs, nécessiteux de la région et les ouvriers qui ne peuvent rentrer chez eux chaque jour, pour leur servir des plats à l’heure du f’tour. Là aussi, plusieurs bienfaiteurs anonymes ont émis le vœu de financer cette action. Le restaurant en question est sis juste à coté du siège de l’APC de la commune. Ces actions sont une louable initiative, surtout durant ce mois sacré, cela évitera aux gens de passage de rompre le jeûne avec des repas froids, en ces jours pluvieux. Les transporteurs de marchandises entre le port de Béjaïa et l’est du pays sont heureux de trouver à chaque rupture du jeûne un endroit pour se restaurer et se reposer. Quoique c’est proche du rêve, pareilles actions sont souhaitables tout au long de l’année, car, le besoin et la détresse ne sont pas l’exclusivité du mois de Ramadhan. Saïd M.