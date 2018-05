Conférence sur le Ramadhan et la santé

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’association environnementale socioculturelle Awal issawal a organisé, le week-end dernier, une conférence-débat au niveau de la salle de conférences de la bibliothèque municipale de la commune de Melbou, située à 40 Km à l’est du chef lieu de la wilaya de Béjaïa. Cette conférence dont le thème était «Ramadhan, Santé et spiritualité» a été animée par trois docteurs, à savoir deux médecins généralistes de la commune, en l’occurrence Docteur Kakouche Abdennour et Docteur Boubkeur Farid ainsi que l’enseignant universitaire à la faculté de droit de l’université de Béjaïa, le théologien Farid Triki. Dans une salle bondée de monde, venus assister et profiter des conseils des médecins, les conférenciers ont expliqué les bienfaits du jeûne sur la santé et le corps humain. Dr Kakouche Abdennour a parlé durant sa communication des maladies pour lesquelles le jeûne est déconseillé : «Plusieurs maladies ne peuvent permettre le jeûne sans nuire à la santé du patient. Parmi ces maladies : le diabète, l’insuffisance rénale (dialyse), l’ulcère chronique, l’insuffisance respiratoire, la tuberculose», informe-t-il l’assistance, et d’ajouter:«Le jeûne peut être préventif ou thérapeutique, il permet la purification des cellules et le repos de l’appareil digestif ». Quant au Docteur Boubkeur Farid, sa communication s’articula Sur la maladie du diabète. «Il y’a trois types de diabète : Le diabète de type 1, aussi appelé diabète sucré, il est lié à un manque d'insuline ou à un défaut d'action de cette hormone. Le traitement associe le régime et l'insuline. Le diabète de type 2 est le diabète le plus fréquent, il touche surtout les personnes ayant un régime alimentaire déséquilibré. Le diabète de type 2 nécessite un suivi régulier et un traitement adapté pour éviter les complications, et le diabète gestationnel, qui est un diabète qui peut aussi se développer pendant la grossesse », informe-t-il les présents. Et d’ajouter : «Les personnes diabétiques qui choisissent de jeûner pendant le Ramadhan doivent, comme les autres jeûneurs, s’abstenir de manger, de boire et de prendre des médicaments par voie orale de l’aube au coucher du soleil. Pour les personnes diabétiques de type 2, la non prise de certains médicaments antidiabétiques aux horaires et aux doses habituelles conjuguée à la diminution de l’apport alimentaire, sont des facteurs de risque d’hypoglycémie bien connus, c'est-à-dire, d’un taux faible de glucose dans le sang». Pour sa part le théologien Farid Triki rappela l’assistance que le mois de carême est un mois de tolérance et de charité. Au finish des attestations de remerciements ont été remises aux conférenciers par les membres de l’association AWAL ISSAWAL. Chapeau bas pour cette association qui, malgré ses moyens dérisoires, a pu faire bouger la culture dans cette région en organisant des conférences chaque week-end, touchant déférents domaines.

Aziz Khentous