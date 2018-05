On prépare déjà la circoncision collective

Par DDK | Il ya 24 minutes | 9 lecture(s)

Des actions de solidarité diverses sont menées à l’occasion de chaque Ramadhan, pour aider et réconforter des familles démunies et des personnes en difficulté. Ainsi et à titre d’exemple, l’association socioculturelle Agraw du village Takhlidjt, relevant de la commune de Chemini, est à pied d’œuvre pour organiser une opération de circoncision collective au profit des enfants issus de familles démunies. Pour se faire, un appel est lancé aux familles nécessiteuses de la commune de Chemini et de ses environs, de se rapprocher de la commission en charge de la solidarité afin d’inscrire une de leurs progénitures sur la liste des enfants à circoncire au cours de ce mois. La clôture des inscriptions est prévue pour le 26 du mois en cours. Des actions identiques sont initiées chaque année, durant le mois de carême, par ladite association, ayant permis la circoncision collective de dizaines d’enfants issus de familles pauvres. Cette sixième édition ne déroge pas à la règle, poursuivant ainsi leur noble mission d’être aux côtés des familles en détresse. «Comme à l’accoutumée, le 27ème jour du mois de Ramadhan constituera forcément l’occasion pour marquer l’événement qui se tient chaque année, et partout en Algérie, la circoncision collective des enfants issus des familles démunies», souligne un membre de l’association Agraw. Cette action de solidarité cible en priorité des enfants nécessiteux et démunis, originaires de l’Arch Ath Waghlis, indique notre interlocuteur, précisant qu’une liste est ouverte dans ce sens afin d'assurer une meilleure maîtrise de l'opération, et mieux coordonner le travail avec le personnel médical qui va prendre en charge ces enfants. «C’est une manière de valoriser cette action de charité qui n'a de valeur que de perpétuer une tradition d'entraide et de solidarité dont peut s'enorgueillir allégrement la société kabyle», note-t-il.

Bachir Djaider