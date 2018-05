4 milliards de centimes pour les PCD

Par DDK | Il ya 24 minutes | 9 lecture(s)

La commune de Kherrata a bénéficié, dans la cadre des Plans communaux de développement (PCD), au titre de l’année 2018, d’une enveloppe financière d’un montant de quatre milliards de centimes, destinés à lancer des opérations de développement à travers les localités de cette municipalité. Des opérations visant à répondre aux attentes des populations et améliorer leurs conditions de vie. En effet, les opérations ainsi retenues par l’APC, et réparties à travers les localités situées particulièrement en zones rurales, représentant des priorités à prendre en charge dans le cadre des plans communaux de développement 2018, sont au nombre de Neuf. Elles concernent les aménagements des chemins communaux reliant Tala Ouguellil, Bouchartioua sur 1800 ml, Ighil N’Tahar à Tala N’Tégra sur 1 100 ml, l’aménagement et le revêtement du chemin communal menant de Bourzine au cimetière de Sidi-Braham à Ait-Laaziz, de l’extension du réseau d’assainissement de Tabia, la réhabilitation du collecteur principal de la cité Belmajor, la réalisation de réseaux d’assainissement des villages de Boussada et de Tiboudaouine, l’aménagement d’une fontaine publique à la cité de Tiatiline. Enfin, une autre opération portant revêtement en gazon synthétique de l’aire de jeux située à la cité Bel-air. Selon une source auprès du service technique de l’APC, nous avons appris que les consultations sont d’ores et déjà lancées pour permettre la mise en œuvre de ce programme de développement.

S. Zidane