Tournoi de jeux d'échecs ce week-end

Par DDK | Il ya 57 minutes | 69 lecture(s)

Le ton est donné, avec l’avènement du mois de carême, pour renouer avec les loisirs et l'animation des soirées ramadhanesques. Dans presque toutes les localités de la wilaya, des activités sont initiées par, notamment, le mouvement associatif, dans le but de créer une bonne ambiance et combler le vide qui caractérise surtout les villages déshérités. A ce titre, dans la commune d'Amalou, et justement au village perché d'Ath Djemhour, le club Union sportive d'Ath Djemhour (l'USAD), en collaboration avec l'APC d'Amalou et la Ligue des jeux d'échecs de la wilaya de Béjaïa, s'apprête à organiser, durant les soirées des 24 et 25 mai en cours, un tournoi de jeux d'échec à la bibliothèque communale d'Amalou. Les initiateurs de ces joutes «cérébrales» invitent les personnes intéressées à s'inscrire et ce, sans condition d'âge. Le tournoi, selon les organisateurs, est «ouvert aux enfants et aux adultes». Ainsi, un programme a d'ores et déjà été concocté pour l'animation de ces joutes. Pour la soirée du jeudi 24 mai, il est projeté l'organisation de trois rounds à partir de 21h45. Quant à la deuxième et dernière soirée, il est prévu deux rounds toujours à la bibliothèque communale d'Amalou. «Je salue vraiment l'initiative de l'union sportive du village At Djemhour pour l'inscription de ce tournoi nocturne de jeux d'échecs. Cela va permettre aux jeunes et aux participants de tous âges de passer au moins deux soirées meublées et riches en distractions et enseignements. C'est un sport intellectuel propre et probe, lequel permet assurément de relever son quotient intellectuel. J'espère qu'à l'avenir d'autres joutes entrant dans le même cadre vont être organisées, car les jeux d'échecs sont un sport cérébral propre qui rentre dans l'éducation de l'âme et de l’esprit», indique un habitant du village Ath Djemhour.

S. Y.