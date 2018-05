La SDE renforce ses équipes d’intervention

Par DDK | Il ya 57 minutes | 64 lecture(s)

Dans le but de garantir la continuité du service au bénéfice de ses clients et leur épargner d’éventuels désagréments en ce mois de Ramadhan, la société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est, direction de Béjaïa, a renforcé ses effectifs d’intervention, a-t-on appris de la cellule de communication de cette entreprise. «(...) Afin d’assurer la continuité de service, notre direction a procédé, dès le premier jour du mois sacré, au renforcement des équipes d’intervention (astreinte) et a mis à la disposition des clients des numéros de téléphones actifs 24h/24 pour signaler toutes pannes liées au réseau électrique ou gazier. Ces numéros sont le 034 16 08 42 et le 034 16 07 69», a indiqué un communiqué de la SDE de Béjaïa. Par ailleurs, la même entreprise a décidé d’ouvrir en nocturne ses 10 agences commerciales existant sur le territoire de la wilaya pour permettre à sa clientèle de s’acquitter de leurs factures, après la rupture du jeûne. «Nos dix agences commerciales sises respectivement à la cité Tobbal, Quatre Chemins, Sidi Aich, Amizour, Akbou, Kherrata, Aokas, El Kseur, Seddouk et Tazmalt) seront ouvertes après la rupture du jeûne, du samedi au jeudi, et ce, de 21h jusqu’à minuit, dans le but de faciliter aux clients le paiement de leurs factures d’électricité et du gaz», a annoncé notre source. En plus du règlement de leurs factures de consommation, les clients de la SDE peuvent également effectuer des demandes de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz et demander des interventions en cas de pannes.

B. S.