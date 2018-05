Travaux d’aménagement en cours

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Plusieurs projets portant sur l’aménagement urbain ont été achevés ou en cours de réalisation dans la commune d'Amizour. En effet, plusieurs tronçons routiers ont été réhabilités, des réseaux AEP rénovés ou en voie de l'être, de l'éclairage public rétabli... Selon des sources locales, il y a un tronçon d'une longueur de 350 mètres linéaires qui n’avait pas été pris en charge depuis belle lurette. Et ce n’est qu'aujourd'hui que cette section du chef-lieu municipal, située dans le quartier Taâzibt, a été prise en compte, avec une opération de réhabilitation consistant en la pose du béton poreux. Les travaux ont été lancés, mardi dernier, au grand bonheur des habitants de ce quartier. «L'étrenne de ce projet tant attendu a suscité bien évidemment notre satisfaction totale. Et comment ? Nous qui avons souffert tant d'années du délaissement de cet accès complètement délabré. Aujourd'hui que les travaux ont été lancés, nous sommes soulagés», indique un habitant de ce faubourg. Dans le même contexte, des travaux d’aménagement de trottoirs sont en cours dans plusieurs quartiers et villages de la commune. Parmi les opérations retenues, il y a aussi la réhabilitation du tronçon qui va de l'école de Taâzibt vers l'hôpital d'Amizour. Cette section en cours d'aménagement a été déjà revêtue en béton poreux, dit-on. «Nous avons vraiment besoin de beaucoup de projets entrant dans le cadre de l'aménagement urbain pour notre commune. Plusieurs villages enregistrent des insuffisances flagrantes en aménagement urbain, sachant que durant la chute des pluies, les accès et les ruelles non encore réhabilités se transforment en véritables bourbiers», dit un habitant du chef-lieu.

Syphax Y.