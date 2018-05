Les travaux en cours

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Semaoun, une circonscription rurale perchée sur un massif montagneux surplombant la rive droite de la Soummam, sera prochainement raccordée au réseau du barrage Tichy Haf.

Le premier magistrat de la commune, M. Smaïl Hamiche, a indiqué que le projet de transfert est en cours de réalisation. En sus de la mise en place d’une chaîne d’adduction, à partir de la conduite principale longeant le lit de la Soummam, des stations de reprise et des ouvrages de stockage de l’eau sont également en chantier, a-t-il révélé. «Les travaux avancent sans encombres. Nous nourrissons le vœu de bénéficier de cet apport d’ici la saison estivale, pour booster la qualité de la desserte», a déclaré en substance le maire. L’édile communal a rappelé, par la même occasion, les fréquentes avaries qui affectent le réseau de distribution d’eau, en raison de son état de vétusté avancée. «Les fuites d’eau sont très courantes. Nos employés interviennent inlassablement pour tenter de colmater les brèches, mais je dois avouer que la mission est ardue», relève le premier responsable de l’APC, pour qui assurer une distribution régulière et satisfaisante relève, en l’état actuel des choses, d’un sacré défi, car l’APC est handicapée par le manque de personnel et contrariée par une grosse charge financière, qu’elle peine à honorer. «La gestion du réseau nous coûte 9 millions de DA par an, dont 6 millions rien que pour la facture énergétique des stations de pompage», confie-t-il. Parmi les pistes explorées pour s’extirper de cette situation difficile, il est envisagé de faire contribuer les ménages. «On veut instaurer un paiement forfaitaire, mais…», dira le P/APC, persuadé de l’impopularité d’une telle mesure, laquelle risque tout bonnement de faire choux blanc. «On doit d’abord nous assurer une alimentation régulière et suffisante, avant de songer à une quelconque contribution. Pour l’heure, les robinets restent à sec, pendant que le liquide ruisselle dans les rues», conteste un citoyen habitant près du chef-lieu communal. «C’est le règne de l’anarchie. Il y a des gens irrégulièrement raccordés au réseau et qui usent de l’eau comme bon leur semble, alors que d’autres citoyens n’ont même pas une canalisation d’eau à côté de chez eux», confie un habitant du village Selouana, indiquant que bien des citoyens sont astreints à la corvée d’eau.

N Maouche.