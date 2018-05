La sardine à 100 DA

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Jeudi dernier, au niveau du marché hebdomadaire de Tazmalt, les étals des poissonniers ont été pris d’assaut par les citoyens présents en force. Chose qui est, bien entendu, inhabituelle, vu les prix exorbitants pratiqués d'habitude par ces marchands. Mais cette fois-ci, la ruée des clients sur les étals de sardines s'explique par la chute libre des prix de ces produits halieutiques. En effet, jeudi dernier, les amateurs de la sardine avaient l’air plutôt joviaux, car les prix de ce poisson, très prisé par les ménages, ont dégringolé pour être proposés à 100 DA/kg pour la petite sardine et 250 DA/kg pour la grande. Ce recul des tarifs a surpris plus d’un dans ce marché, d'autant que ce produit se vendait, il y a tout juste une semaine, entre 400 et 500 DA/kg. Les caisses étaient remplies à ras bord de sardines, dont la baisse des tarifs s’expliquerait par «la bonne pêche opérée dernièrement et la chaleur qui commence à se faire sentir», pense un poissonnier. Avec la cherté des viandes rouge et blanche, lesquelles sont devenues presque inaccessibles aux petites et moyennes bourses, les ménages ne pouvaient pas rater la dégringolade des prix de la sardine, même si celle-ci n'est pas très demandée durant le mois de Ramadhan, mais c'est de la bonne viande quand même, pour paraphraser un père de famille accosté sur les lieux. Néanmoins, comme il est constaté à chaque fois, les poissonniers ne respectent pas les conditions d'hygiène et les horaires de vente de cette denrée périssable et sensible à la chaleur, puisqu'ils continuent de la vendre au-delà de 10 heures, une heure plafonnée pour la vente de ce genre de produit. Même si les poissons sont acheminés vers ce marché dans des camions-frigorifiques, il n'en demeure pas moins que leur étalage à l’air libre, exposés à la chaleur et à la poussière, demeure toujours problématique.

Syphax Y