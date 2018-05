649 colis distribués à Ighil Ali

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Le couffin du Ramadhan constitue un apport indéniable pour les familles issues de milieux défavorisés. Avec la cherté de la vie et la dégringolade du pouvoir d'achat, la solidarité "ramadanesque" s'avère être cruciale à plus d’un titre pour venir en aide à cette frange démunie de la société. L'État, d'une part, et les bienfaiteurs, de l’autre, conjuguent leurs efforts pour une solidarité agissante et efficiente. A l'instar de toutes les autres communes de la wilaya, Ighil Ali n'a pas dérogé à la règle en procédant à la distribution de denrées alimentaires aux familles dans le besoin. A l'APC, on indique que l'opération est toujours en cours. Ainsi, le nombre de couffins de solidarité collectés par le service social de l'APC a atteint les 649 unités, remplies de denrées alimentaires, comme la semoule, l'huile de table, les pâtes, la tomate en conserve, le sucre et bien d'autres. Pour sa part, la direction de l'Action sociale (DAS) a participé à hauteur de 109 couffins, alors que des bienfaiteurs particuliers (opérateurs économiques) se sont solidarisés avec la population démunie en octroyant un ensemble de 540 couffins. Au week-end dernier, ce sont quelque 380 couffins qui ont été distribués à qui de droit en attendant le reste. «L'opération est toujours en cours et elle va toucher l'ensemble des personnes enregistrées sur la liste, à travers toute la municipalité» affirme-t-on à l'APC d'Ighil Ali. La distribution, qui s'effectue dans de bonnes conditions, assure-t-on, touche toutes les localités relevant de la commune d'Ighil Ali, comme le chef-lieu communal, les villages El Kelâa, Ath Seradj, Bouni, Tabouâanant, Tazla, Takorabt, etc. «Dieu merci, à chaque mois de Ramadhan, je bénéficie d'un couffin rempli de produits alimentaires. Heureusement qu'il y a cette solidarité envers nous, autrement les gens à faibles revenus, comme moi, seraient dans la difficulté. Je remercie tous les bienfaiteurs, à leur tête l'APC», déclare un père de famille. Par ailleurs, les préparatifs pour l'organisation, la nuit du 27 Ramadhan, de la traditionnelle fête de circoncision vont bon train dans la localité, où la liste des garçons à circoncire est en cours d'établissement.

S. Y.