300 colis distribués à Semaoun

Par DDK | Il ya 13 minutes | 4 lecture(s)

Comme à l’accoutumée, en ce mois sacré marqué par les valeurs de solidarité et d’altruisme, l’APC de Kendira, relevant de la daïra de Barbacha, a mis sur pied un programme d’aide au profit des personnes démunies de la commune. Selon les informations données par M. Brahim Athmaniou, premier magistrat de la commune, 300 couffins contenant des denrées alimentaires de base ont été distribués au cours de ces derniers jours. «Toutes les personnes inscrites sur la liste ont bénéficié de cette opération de solidarité», a confié le maire, en n’omettant pas de souligner la précieuse contribution des bienfaiteurs privés : «L’APC n’a pas lésiné sur les moyens, qui, soit dit en passant, sont très limités, pour venir en aide à nos citoyens dans le besoin. Il y a aussi le concours des donateurs anonymes, qui ont mis la main à la poche dans un élan de générosité que nous apprécions à sa juste valeur», a déclaré l’édile communal. Approchés par nos soins, des attributaires de ces aides se disent comblés de joie. «Cela me fait chaud au cœur de réaliser que les nobles valeurs de nos ancêtres sont toujours aussi vivaces», souligne un père de famille quadragénaire. «On ne peut qu’exprimer notre gratitude à l’endroit de nos responsables et de tous les bienfaiteurs. C’est tout à leur honneur», ajoute un autre bénéficiaire. Tout aussi satisfait, un autre citoyen bénéficiaire souhaite néanmoins, que ces actes de bienfaisance ne soient plus cantonnés au seul mois de Ramadhan. «J’invite les autorités et le mouvement associatif à réfléchir sur les moyens de mettre en place un dispositif pérenne d’aide pour les gens de milieu modeste que nous sommes, et qui avons besoin d’un soutien à longueur d’année», suggère-t-il.

