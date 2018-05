Projet d’équipements pour les jeunes

Par DDK | Il ya 38 minutes | 65 lecture(s)

La commune de Tibane, dans la daïra de Chemini, a intégré dans son plan d’investissement pour le compte de l’exercice budgétaire en cours, plusieurs projets de réalisation d’équipements publics au profit de la frange juvénile. En effet, d’après des informations communiquées par les responsables en charge des affaires de la municipalité, les projets ont trait à l’aménagement d’aires de jeux à travers les villages de la circonscription. «Nous avons deux infrastructures actuellement en chantier, que nous avons programmées pour achèvement. Il s’agit des aires de jeux implantées aux villages Tighilt et Mezgoug», informe un membre de l’assemblée communale. «Il faut néanmoins souligner, dira-t-il, que ces deux projets sont l’œuvre de l’assemblée sortante, laquelle a eu le mérite de les avoir initiés, ébauchés et lancés». Outre ces deux projets, il est aussi retenu au programme la réalisation d’une autre aire de jeu au niveau du village Tizi Laraif, indique-t-on. «Étant de même nature, tous ces projets sont regroupés en un lot unique. Leur réalisation sera confiée à une seule entreprise spécialisée», souligne le responsable de l’APC, ajoutant que la procédure de consultation est en cours. Des villageois issus de Tighilt et Mezgoug et avec lesquels nous nous sommes entretenus à hauteur du chef lieu, voient d’un bon œil ces investissements consentis au profit de leurs localités. «C’est une bouffée d’air frais pour les jeunes, qui auront enfin, un espace pour s’éclater et donner libre cours à leurs dérivatifs», se réjouit un père de famille de Tighilt. Tout aussi enthousiasmé par ces acquis, un habitant de Mezgoug fait chorus : «Après l’inscription d’un stade de proximité, voilà que l’aire de jeux est en passe d’être achevée. De bonnes nouvelles qui tombent simultanément, c’est emballant».

N. M.