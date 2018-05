Le transport laisse à désirer

Par DDK | Il ya 38 minutes | 70 lecture(s)

Ces derniers temps, l’arrêt de bus de Bordj Mira, sis au chef-lieu de la commune de Taskriout, enregistre souvent un agglutinement impressionnant des foules qui attendent le transport. Des hommes, des femmes, des vieilles, recourent parfois à la bousculade afin de prendre place dans un bus de passage, sachant que le délai d'attente d'un voyageur avant d'embarquer dans un bus, va parfois jusqu'à 30 minutes. «Je pense que c'est plus un problème d'organisation, sinon de discipline. Vu le nombre de bus assurant le transport dans notre région, les voyageurs ne devraient pas du tout être confrontés à ce calvaire en plein mois de Ramadhan», nous dira un jeune voyageur. Par ailleurs, d'aucuns estiment que la source de cette problématique, qui s'est aggravée récemment, viendrait de la non application de la réglementation désignant les horaires de départ et d’arrivée de chaque bus. Car, pour rappel, il y a quelques jours, l'APC de Taskriout s'est adressée, via un communiqué, à tous les transporteurs de voyageurs du village Rrif, les invitant à respecter convenablement des horaires. Bien que, les chauffeurs de bus mettent des intervalles de temps, jugés trop longs, entre un départ et un autre. Pour une jeune femme d'Ait-Smail, qui venait de rentrer de son lieu de travail, le hic est à prendre au sérieux. «Nos autorités locales doivent revoir ces lignes, et préparer d'autres à ceux qui voudraient travailler. J'ai remarqué que les citoyens du village Rrif n'ont jamais vécu la mauvaise expérience des Ait-Smail, parce que leurs bus assurent le transport jusqu'à 20h parfois. Mais ceux de notre région arrêtent la navette à 18h. Ce n'est donc qu’une question de volonté », dira-t-elle. La majorité des citoyens voudraient qu’à chaque départ d’un bus, un autre vienne charger. Mais ce rêve n’est pas pour se réaliser demain !

M. K.