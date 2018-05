Revêtement en vue

Par DDK | Il ya 38 minutes | 65 lecture(s)

La route du village Aguelmime Ouarès, niché à quelques encablures du chef-lieu communal de Bouhamza, bénéficiera incessamment d’une opération de revêtement en béton bitumineux, avons-nous appris auprès des responsables de l’APC. «La réalisation de ce projet est prise en charge sur une dotation budgétaire imputée sur les plans communaux de développement», a fait savoir un membre du staff communal. Et d’ajouter : «Le tronçon de l’axe routier ciblé par ce projet est d’un linéaire de 1 000 mètres. Il fait jonction entre le centre urbain du chef-lieu de la commune et le village Aguelmime, en passant par le CW35». Durant la première décade du mois d’avril, a-t-on encore confié, un avis de consultation par voie d’affichage a été lancé, avec comme finalité de désigner l’entreprise qui réalisera le projet. La concrétisation annoncée de ce projet, longtemps attendu, est synonyme de désenclavement pour les villageois d’Aguelmime Ouarès, lesquels ont tant souffert de l’état délabré de cette voie d’accès. «Ce chemin est dans un tel état de délabrement que les gens ne s’y hasardent qu’en cas de nécessité absolue. Sa réhabilitation est salutaire», se félicite un habitant du village. «Ce tapis d’asphalte nous apportera du confort et raccourcira, comme par magie, la distance. Il faut avoir emprunté ce chemin cahoteux pour mesurer l’importance de son revêtement», enchaîne, sur une pointe de satisfaction, un autre villageois.

N. M.