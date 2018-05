Des projets enfin attribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Après des années de souffrance et d’attente, les habitants de plusieurs localités relevant de la commune de Tazmalt vont pouvoir respirer un peu avec des projets qui ne devraient pas tarder à être lancés par les autorités communales, puisque des marchés ont récemment été attribués aux entreprises réalisatrices.

Ainsi, plusieurs opérations sont sur le point d'être exécutées. Le hameau Arezki est concerné par un projet du bétonnage de la voie qui y donne accès. Le projet a été attribué par la commission d'octroi des marchés de l'APC pour un montant de près de 735 000 DA. Dans le même sillage, la route qui mène vers le village de Tassergant sera revêtue sur une distance linéaire de 600 mètres, de la RN26 jusqu'au centre du village. L'enveloppe allouée à l'entreprise réalisatrice est à hauteur de 4,5 millions de DA. «C'est une bonne nouvelle pour nous les habitants de Tassergant. Cela fait des années que nous attendons le revêtement du chemin qui dessert notre localité en proie à la vétusté. Maintenant que ce projet a été entériné et l'entreprise en charge désignée, nous sommes vraiment soulagés. Nous attendons donc sa réalisation», indique un villageois. Le quartier Aftis, situé au village Ideriken, est également concerné par une opération d'aménagement de la piste qui le dessert avec un budget de l'ordre de 1,7 million de DA. La distance linéaire qui sera prise en charge est de 520 mètres. Pour sa part, le hameau Ichikar, constitué de fermes agricoles privées nanties en arbres fruitiers et en maraîchages, verra sous peu le chemin appelé localement "Génie militaire" revêtu en béton bitumineux pour un montant qui avoisine les 10 millions de DA. «Nous avons vraiment besoin de la réhabilitation de ce chemin qui a une grande importance dans notre hameau. Sa prise en charge va pouvoir nous faciliter les déplacements, surtout pour les engins utilisés dans les divers travaux champêtres», dira un paysan de ce hameau qui fournit les meilleurs fruits et légumes au marché local de Tazmalt et ses environs. La piste de 120 mètres qui dessert le quartier Hocini au village Hirouche est aussi prise en compte puisque l'entreprise réalisatrice a été sélectionnée et le marché lui a été octroyé avec une enveloppe financière de 5,7 millions de DA. Parmi les projets attribués, il y a aussi celui qui a trait à la réalisation de la bibliothèque communale en surélévation pour un montant de 4,5 millions de DA. Ladite structure sera érigée en surélévation par rapport à l'actuelle crèche communale. Sa réalisation ne manquera pas de susciter assurément la satisfaction des jeunes, notamment des scolarisés, qui ne trouvent pas de lieux de révision et de documentation. De même pour le grand public qui est aussi en quête de lieux de lecture et de documentation.

Syphax Y.