Trois kilomètres de route à retaper

Par DDK | Il ya 1 heure

Un linéaire cumulé de 3,010 kilomètres de route est programmé pour la réhabilitation, pour l’année en cours, par l’APC de Tifra, a informé un responsable en charge des affaires de la municipalité. «Nous avons retenu un projet d’aménagement et de revêtement de la piste menant au village Izoughlamen sur une longueur de 350 mètres. Il est aussi projeté l’aménagement sur un linéaire de 2,7 kilomètres du chemin communal allant vers les villages El Kelaâ Ouadda et Sillal», apprend-on auprès d’un membre de l’assemblée communale, indiquant que ces deux projets sont financés sur les plans communaux de développement. Selon la même source, un contrat a été formalisé avec une entreprise, laquelle procédera à l’ouverture du chantier dans les prochaines semaines. Le temps, indique-t-on, que ce contrat soit visé par les services du contrôleur financier et l’ordre de service notifié par la municipalité. Réagissant par rapport à la perspective de la réalisation de ces projets, des habitants du village Izoughlamene ont fait montre de leur pleine adhésion à cet investissement. «L’état très délabré de notre route nous donne des sueurs froides et met nos véhicules et nos nerfs à rude épreuve. Sa réhabilitation prochaine sonne comme une bénédiction», lâche sur une pointe de satisfaction, un automobiliste du village. Un autre usager de cette route estime que la prise en charge de cette dernière permet d’entrevoir l’avenir avec plus de sérénité. «Emprunter cet accès est un véritable supplice. La pose prochaine d’un tapis d’asphalte raccourcira sans aucun doute les distances», soupire-t-il. Ces deux projets restent néanmoins en deçà des attentes des habitants de cette commune, d’autant que plusieurs routes, particulièrement celle reliant le chef-lieu communal au douar Ikedjane, sont par endroits impraticables. Les habitants de ce douar attendent eux aussi que des travaux de réparation sur les sections endommagées par les dernières crues hivernales soient entamés dans les plus brefs délais.

N. M.