Le chantier à l’arrêt

Par DDK | Il ya 1 heure

Le projet du nouveau siège de l’APC de Tamokra, censé supplanter l’actuelle bâtisse vieille et surannée, est à l’arrêt depuis plus d’une année, a-t-on informé. Implanté à un jet de pierre de la vieille enceinte de la mairie, le chantier est passé par plusieurs épisodes d’interruption et de réamorçage des travaux au gré des disponibilités financières. «Le coût du projet est tel que plusieurs tranches de réalisation sont nécessaires pour le faire aboutir. À chaque épuisement des crédits, il faut solliciter une autre rallonge et suivre la procédure administrative qui demande énormément de temps», a fait savoir un membre de l’ancien exécutif, selon lequel une nouvelle enveloppe a été affectée à ce projet. «La wilaya nous avait octroyé une provision budgétaire de 30 millions de dinars destinée aux travaux de finition. Mais la crise qui a secoué l’assemblée du mandat passé est passée par là», a-t-il indiqué. Pour l’heure, a-t-on constaté, seuls les gros œuvres de la bâtisse ont été finalisés. «La nouvelle dotation budgétaire couvrira toutes les opérations liées à la réalisation des corps d’état secondaires et aux travaux de finition. Mais avant cela, il va falloir refaire l’étude technique», a précisé un responsable de l’APC, sans avancer une quelconque échéance quant à la relance du chantier. Certains employés municipaux déclarent attendre avec impatience de voir ce projet épouser des contours concrets et être mis en fonction, afin, disent-ils, de hisser les prestations du service public à la hauteur des aspirations du citoyen. «Nous exerçons dans une bâtisse vieille de plus de 30 ans qui ne répond à aucune norme. La qualité du service s’en ressent fatalement et c’est le citoyen qui en est la victime», affirme un agent de la mairie. «La mise en service de ce nouveau siège sera une véritable libération. L’ouverture de la plate-forme numérique et l’exigence de modernité imposent d’avoir des locaux plus adaptés et plus commodes», ajoute un autre fonctionnaire de l’APC.

N. M.