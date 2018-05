La foire inaugurée dès demain

Par DDK | Il ya 51 minutes | 129 lecture(s)

Les habitants de Chemini sortiront de leur torpeur avec la tenue d’une foire commerciale. Celle-ci ouvrira ses portes demain et s’étalera jusqu’à la veille de l'Aïd, indique le premier magistrat de la commune, Madjid Ouddak.

C’est le stade communal, sis au lieudit Ighil n yiklan, jouxtant le complexe sportif de proximité (CSP), qui abritera, 15 jours durant, cette manifestation, qui va forcément drainer du monde, en quête de passe-temps et de loisirs. Plusieurs chapiteaux seront dressés pour la circonstance. Pour rappel, chaque année, les premiers responsables de l'APC organisent ce genre d’événement, permettant aux villageois de faire des emplettes et de se divertir en même temps. Dans le même sillage, l'édile communal informe les commerçants de Chemini qu'un abattement de 50% leur sera accordé sur les stands alloués. Chaque année, la foire crée une ambiance festive et toute particulière, attirant un grand nombre de citoyens, issus même des communes voisines. Au menu de cette foire commerciale, un large éventail d’objets d'ameublement, de vêtements, de draperies, de produits électroménagers, d'articles de décoration,… Et, bien sûr, une large palette de produits de tout genre. Dans ce genre d'évènement, les produits alimentaires sont les plus convoités. De fait, on propose un grand choix d'objets et de produits agro-alimentaires, sous toutes formes. Ce rendez-vous annuel, devenu une tradition, promet de répondre aux demandes les plus diverses. Les habitants et visiteurs d'Azro N'Chemini auront ainsi le droit de faire leurs emplettes en toute quiétude. Cet événement commercial a un effet entraînant et positif pour toute l’activité économique de la localité. «Les prix pratiqués permettent souvent à un grand nombre de citoyens d’avoir l’opportunité de dépenser moins d’argent pour des marchandises semblables vendues dans d’autres magasins à des prix excessivement chers. La rareté des lieux de détente et de plaisance dans la localité fait que le peu d’endroits existants sont bondés de monde», dira un habitant du village Aït Soula. En l’absence d’espaces de loisir et de détente, la foire commerciale comblera un tant soit peu le vide criant. Dans le même registre, les enfants peuvent s’adonner à cœur joie aux multiples jeux qui leur seront offerts au niveau du manège, qui sera érigé pour la circonstance.

Bachir Djaider