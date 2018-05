L'ex-Souk El Fellah réaffecté au CFPA

Par DDK | Il ya 45 minutes | 87 lecture(s)

Semaoun est une commune rurale située sur la rive droite de la vallée de la Soummam, à 40 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Cette municipalité, située en zone montagneuse, peine à amorcer le développement tant attendu par les quelque 20 000 habitants qui la peuplent. Et ce n'est guère évident pour une commune de sa trempe de satisfaire les revendications et les réclamations des 35 villages et hameaux la composant, car cette localité vit des subventions de l'Etat qui, de l'avis des autorités locales, demeurent "maigres". Les projets structurants et structurels sont rares dans ces contrées oubliées et déshéritées. Les habitants pratiquent toujours l'agriculture vivrière qui constitue un apport non négligeable pour leurs revenus. À l'exemple de l'oléiculture, où un imposant parc oléifère recouvre de larges surfaces de terres agricoles. Les carences sont multiples dans cette localité, lesquels vont de l'aménagement urbain à l'eau potable en passant par les espaces de loisirs. Les biens vacants dans cette municipalité sont nombreux, mais ils demeurent non exploités, à l'image des ex-galeries du Souk El Fellah, situées au chef-lieu communal, lesquelles sont restées durant des décennies à l'abandon, sans aucune réaffectation ni exploitation. Fermées, mais investies par les fléaux sociaux, ces locaux ont fini par donner des idées aux autorités communales pour leur réutilisation à bon escient. En effet, selon une source, les ex-galeries du Souk El Fellah (supermarchés en vogue durant les années 1980 et 1990), devraient être exploitées en les désaffectant pour les transformer en une annexe relevant du secteur de la formation professionnelle au profit des jeunes de la localité. À cet effet, une fiche technique a été d'ores et déjà élaborée par les autorités en vue de redonner "vie" à un lieu déserté depuis plus de 20 ans. Le projet est donc en route pour être réalisé, ce qui va soulager les jeunes de la localité. «C'est un projet intéressant et surtout capital pour les jeunes de la commune qui désirent suivre une formation diplômante. Actuellement, nos jeunes stagiaires suivent les formations aux CFPA d'Amizour et de Sidi Aïch avec l'éloignement et les charges afférentes. J'espère que ce projet sera mené jusqu'au bout», estime un habitant de Semaoun-centre.

Syphax Y.