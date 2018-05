Tournoi de futsal au CSP

Par DDK | Il ya 45 minutes | 79 lecture(s)

Pour chasser la monotonie et meubler les soirées ramadhanesques, le CSP de Tamokra a initié, depuis vendredi dernier, un tournoi de futsal en nocturne avec la participation de neuf équipes scindées en deux groupes. Ces joutes, en tour préliminaire, lesquelles ont démarré dans la soirée de vendredi passé, s'étaleront jusqu'au 9 juin prochain. Quant aux demi-finales et à la finale, elles auront lieu à quelques jours de l'Aïd El Fitr. Ce tournoi verra la participation de plusieurs équipes issues de quelques villages de la commune comme Bicher, Boutouab, Tassira, pour ne citer que ceux-ci, en sus des quartiers du chef-lieu municipal de Tamokra. Ainsi, chaque soirée, un match sera joué à partir de 23 heures. Le CSP qui abrite ces rencontres est, à chaque fois, bondé de jeunes venus supporter leurs équipes favorites dans une ambiance bon enfant, et aussi passer des moments conviviaux. «C'est une bonne initiative qu'a prise le CSP de Tamokra en organisant ce tournoi de futsal. La salle abritant les rencontres est à chaque fois pleine comme un œuf dénotant de la soif de loisirs et de cet amour inconditionnel qu'éprouvent les jeunes de la localité pour les sports, notamment le football. Cela nous permet de nous défouler un peu et d'oublier les vicissitudes de la vie d'autant que dans notre région, les espaces de loisirs et de culture manquent terriblement. J'espère que ce genre d'initiative, à saluer au demeurant, va se répéter assez souvent car nous éprouvons un vide dans notre région qu'il faudra combler pour que nos jeunes ne sombrent pas dans les fléaux sociaux», indique, pour sa part, un habitant de Tamokra-centre.

S. Y.