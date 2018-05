La SDC fait appel aux imams

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Béjaïa (SDE) a organisé, lundi dernier, au niveau de la salle de réunions de son siège, sis à la cité Tobbal, au chef-lieu de wilaya, une rencontre avec les imams et les représentants des APC de la wilaya dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

«L’objectif principal de cette rencontre est de sensibiliser nos clients et les orienter vers une utilisation rationnelle de l’énergie électrique et gazière, d’où une meilleure maitrise des coûts et la réduction de la facture d’énergie», fera savoir Ghanima Laïdi, chargée de communication à la SDE de Béjaïa. L’invitation des imams à cette rencontre de sensibilisation n’est pas fortuite. En effet, la consommation de l’électricité au niveau des lieux de cultes musulmans s’est nettement accrue ces dernières années, ont constaté les services de la SDE de Béjaïa. «La consommation des mosquées pendant l’année 2017 est de 26 472 728 kw/h, contre 24 300 985 kw/h en 2016, et 20 977 806 kw/h en 2015. Soit une évolution de 30% durant ces trois dernières années. Cette analyse nous montre clairement qu’il est temps de s’impliquer davantage dans une politique de rationalisation et de sensibilisation dans un seul objectif : maitriser sa facture d’énergie», a expliqué la même responsable. Par ailleurs, les collectivités locales sont également concernées par la rationalisation de la consommation énergétique. Il s’agit notamment d’une meilleure utilisation des éclairages publics, qui, parfois, restent allumés en plein jour, par négligence. «Quant aux éclairages publics, nous avons constaté une consommation de 50 337 723 kw/h en 2017, contre 48 572 710 kw/h en 2016, et 44 871 219 kw/h en 2015. Soit une évolution de 13% pendant ces trois dernières années», précisera encore Laïdi Ghanima. Il est à souligner que les APC sont les plus grands mauvais payeurs de la SDE de Béjaïa. La dette des collectivités locales auprès de cette société, filiale de Sonelgaz, se chiffre à des dizaines de milliards. «À travers cet événement, nous souhaitons inculquer dans l’esprit de tous les acteurs le bon comportement qui se traduit par un petit geste qui nous permettra de consommer peu et bien», a-t-on déclaré.

Boualem S.