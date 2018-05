Aménagement urbain au chef-lieu

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La commune de Chemini a bénéficié, ces derniers mois, d’un projet d’aménagement urbain au profit du chef-lieu, a-t-on appris d'un responsable de l'APC éponyme. L'opération consiste en la restauration des chaussées, des trottoirs et des bordures de trottoirs qui se trouvent dans un état de dégradation avancée. Une entreprise privée a été engagée pour la réalisation des travaux afférents au revêtement en pavés le long de la ruelle principale allant vers le lycée Ouddak Arab ; la mise en place de 15 bancs publics en fonte ; l’implantation de 20 arbustes ; l’aménagement d'un site au centre de Chemini en marbre avec une installation d'un pylône trois horloges ; la réalisation d'un mur en pierre embellissant audit site et d'un kiosque multiservices qui sera géré en concession. «C’est une très bonne chose de voir que de tels aménagements entamées, au grand bonheur de la population locale. Au demeurant, nous aurons droit à un chef-lieu attrayant et digne de ce nom. Les responsables sont appelés à suivre le chantier pour que les travaux ne soient pas bâclés. Ainsi, redorer le blason de notre localité, laissée à son triste sort depuis belle lurette», dixit un habitant du village Larbaa. Lancés au début de la semaine en cours, les travaux devant redonner un nouveau look au chef-lieu communal ne manqueront pas d'améliorer le cadre de vie des habitants. «Entretenir les espaces publics doit être une priorité pour les responsables locaux, car la dégradation de ces lieux renvoie une piètre image et de la localité et de ses habitants», prône un sociologue, natif de la région.

Bachir Djaider