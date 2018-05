Du gazon synthétique pour le stade communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les amateurs de la balle ronde, nombreux à Chemini à affectionner ce sport roi qu’est le football. Le stade communal, sis à hauteur du centre urbain du chef-lieu, a bénéficié d’un projet de revêtement en gazon synthétique. Selon les informations recueillies auprès d’un responsable de l’exécutif communal, la première tranche de ce projet sera lancée prochainement. «Le projet porte sur l’aménagement et le revêtement de l’aire de jeux, de même que le drainage des eaux pluviales. Eu égard au cout élevé de ce projet, nous avons décidé de procéder par tranches successives», a indiqué le même responsable, informant qu’un avis d’appel d’offres a été lancé à l’effet de sélectionner une entreprise. Les sportifs de la région et les jeunes de manière générale ne peuvent qu’être alléchés par la perspective de réhabilitation de cette infrastructure, eux qui n’ont jamais cessé de le réclamer à cor et à cri. «L’Assemblée communale est à féliciter pour cette excellente initiative, dont la concrétisation servira à l’évolution de la pratique sportive dans notre commune», se réjouit un père de famille du village Semaoun. «Notre région fourmille de sportifs en herbe qui ne demandent qu’à être pris en charge pour donner la pleine mesure de leur talent. Indubitablement, cet investissement converge dans ce sens», renchérit un autre citoyen de Chemini. Ayant blanchi sous le harnais du sport, un vétéran de la commune ne cache pas son enthousiasme : «Du gazon pour notre stade ? On n’en revient tout simplement pas. Le football est promis à de plus beaux jour à Chemini», dira-t-il d’une voix émue.

N. M.