De l'aménagement urbain pour les villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

L’éclairage public au village Merdj Ouamane enregistre des carences à plusieurs endroits. Ce qui, bien entendu, influe négativement sur la qualité de vie des habitants.

L’obscurité qui «s'invite» aux endroits déjà mal éclairés auparavant donne du souci aux villageois qui se font de la bile sur leur sécurité et celle de leurs biens. Les multiples réclamations des concernés auprès des autorités locales ont eu l'écho favorable, à la faveur de la prise en charge de ce problème lancinant que vivent les habitants de ce village. En effet, une opération de réhabilitation de l'éclairage public de ce village a été entérinée à l'APC et un avis de consultation a été lancé, dans la foulée, en vue d’attribuer le marché à une entreprise. Dans le même sillage, il est prévu l'aménagement et le bétonnage des ruelles du village Debha, confronté à la détérioration de ses tronçons routiers, qui deviennent "marécageux" et boueux à la tombée de la pluie. La aussi, les autorités communales ont lancé un avis de consultation pour remédier à cette situation «qui n'a que trop duré», selon les habitants de cette bourgade. L’accès qui va de la localité d'Adjaroud vers le château d'eau est aussi concerné par la réhabilitation. Dans le même sillage, pour renforcer l'aménagement urbain et délivrer les villages des carences dans ce volet précis, une opération ayant trait à la réhabilitation et au revêtement de la voie principale du village Afra, laquelle va du chemin de wilaya n°3 vers le village Laazib Ihimiouène, en passant par Afra, a été retenue. Pour sa part, le lotissement Boukhalfa, au chef-lieu communal, est concerné par un projet de revêtement en béton bitumineux de sa voie principale. «Cela fait des années que nous attendons ce projet de réhabilitation. La voie principale de notre quartier (Boukhalfa, ndlr) est en proie à la dégradation. La couche de bitume est complètement usée, ce qui met dans tous leurs états les automobilistes, surtout durant les intempéries. Vivement que l’on réhabilite cet accès !», dit un habitant de ce quartier.

Syphax Y.