Des chèques pour 1 510 handicapés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La commune de Bgayet a dégagé sur ses ressources propres une cagnotte pour venir en aide aux personnes aux besoins spécifiques, a-t-on appris auprès du service de l’action sociale de la municipalité. Selon notre source, cette opération touchera 1 510 handicapés : 1 349 handicapés moteurs à 100% et 161 non-voyants. Chose inédite, ces personnes en situation de handicap recevront, non plus des aides en nature, mais en argent liquide, sous forme de chèques ou de virements bancaires. «Les montants sont fixés à 7 000 DA pour les non-voyants et à 5 000 DA pour les handicapés moteurs», a confié un préposé au service social, précisant que le montant de la subvention allouée est de l’ordre de 7,87 millions de DA. Comme il fallait s’y attendre, la disparité des aides attribuées a suscité l’incompréhension et soulevé la désapprobation chez certains bénéficiaires : «(…) C’est faire preuve d’injustice que de faire mine d’ignorer que nous méritons d’avoir les mêmes droits que nos frères d’infortune», récuse un jeune paraplégique. «Nous ne pouvons rien accomplir sans l’aide d’une tierce personne. Que faut-il de plus pour nous considérer comme des handicapés à part entière et nous traiter comme tels ?», s’interroge un autre handicapé, dénonçant ce distinguo.

N. M.