Les myopathes à l’honneur !

L'association Défi de Béjaïa contre les myopathies a marqué sa participation au tournoi de football, qu'organise durant ce Ramadhan l'association «Main Tendue» de Tazmalt, avec une équipe spéciale, composée de jeunes myopathes. Au vu du visage qu’elle a affiché jusque-là dans cette compétition, qui se tient au niveau du stade CSP de Tazmalt, la dynamique et déterminée équipe de Défi est bien partie pour créer la surprise. Dirigée par les entraîneurs-joueurs Adel Hanafi et Nabil Abderrahmani, la jeune équipe s’est qualifiée au prochain tour, grâce à une brillante victoire, mercredi dernier. Dans un fair-play exemplaire, le match qui l’a menée au prochain round s'est soldé par une victoire de 8 buts à 4, en faveur de Défi. À signaler que le coup d’envoi de cette même rencontre a été donné par deux myopathes de l'association, en l'occurrence l'étudiant Sofiane Arezki et le petit Yaha Faïz. Une manière très expressive de montrer la frange qui peut être touchée par cette maladie, qui concerne aussi bien les enfants que les adultes. Selon les membres de l'association, tous les présents ont pu vivre des moments indescriptibles dans un climat fraternel et jovial. À travers cette participation, «Défi» vise aussi à sensibiliser la société sur cette maladie, lui rappelant qu’il y a une frange de la société qui lutte dans la souffrance pour ses droits les plus élémentaires et qui n’attend qu’un simple geste de générosité et de solidarité. «Dès que les jeunes m'ont proposé l'idée, j'ai immédiatement répondu par la positive. C'est une manière de passer un message fort à la société civile et aux autorités. Nos joueurs ont déjà bien porté la voix de Défi. À présent, nous visons la finale. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent, dont nos chers sponsors», conclut la présidente de l'association.

