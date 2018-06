Conférence sur la gestion du stress

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Pour les candidats aux examens de fin d’année (5e, BEM, Bac), le stress est l’un des facteurs de l’échec.

Dans le cadre de la préparation psychologique de l’examen du Baccalauréat, prévu le 20 juin prochain, la dynamique association «Awal Issawal», de la commune de Melbou, a organisé, en collaboration avec l’APW, une conférence au profit des candidats au Bac des deux lycées de la daïra de Souk El Tenine : les lycées Krim Belkacem (Souk El-Tenine) et Abane Ramadane (Melbou). Cette conférence, qui s’est déroulée au niveau de l’amphithéâtre du lycée Abane Ramdane, sous le thème : «Comment gérer son stress pour obtenir son bac», a été animée par Mabrouk Azibi, psychologue et président de la commission éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle à l’APW de Béjaïa, Mlle Salwa Mouhoubi, psychologue et membre de l’association Awal Issawal, Allaoua Aïssi, psychologue et chargé de la formation et de l’orientation au CFPA de Melbou, M. Nadir Tahir, proviseur du lycée de Melbou, et M. Salem Bouriche, enseignant d’histoire et de géographie. Lors de sa communication, dans un amphithéâtre archicomble, M. Azibi a donné des conseils et des orientations aux candidats sur les méthodes efficaces de révision, mettant l’accent sur l’importance de la relaxation, notamment durant les derniers jours précédant le Bac : «Le candidat doit suivre une certaine méthode de révision. Il est toujours mieux de résumer les cours et prendre des notes. Je vous conseille aussi de ne pas passer des nuits blanches, notamment pendant les derniers jours avant l’examen du Bac, car le sommeil joue un rôle très important», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Le jour de l’examen, vous devez bien gérer votre temps. Il est préférable de commencer par les questions les plus faciles, ce qui vous permettra de bien vous concentrer sur le sujet et d’éviter le stress». Salwa Mouhoubi, quant à elle, a précisé que le stress de l’examen du Bac est généralement lié à l’aspect social : «Le stress du Bac est souvent lié à l’entourage avec lequel on vit : la famille, les amis et voisins etc. Il est primordial de se relaxer afin de bien aborder les examens». La psychologue informera aussi les candidats qu’ils peuvent demander l’aide des psychologues le jour de l’examen : «N’hésitez pas à demander de l’aide aux psychologues présents dans le centre d’examen, puisqu’ils seront aussi là pour ça», souligne-t-elle. Pour sa part, le directeur de lycée de Melbou, Nadir Tahir, a tenu à remercier les membres de l’association pour l’initiative et recommandera aux candidats d’être confiants en vue de réussir, et d’honorer, par conséquent, leurs parents ainsi que leurs enseignants. Quant à M. Salem Bouriche, il conseillera les candidats de choisir le sujet le plus facile : «Le jour de l’examen, vous aurez deux sujets au choix, il faut bien prendre votre temps pour bien lire les questions, afin de choisir le sujet le plus facile», lance-t-il aux candidats. Avant de conclure la conférence, la parole a été donnée à ces derniers, afin qu’ils s’expriment, à leur tour. Ils ont beaucoup remercié les invités pour leurs interventions et communications «très bénéfiques» et promis d’être à la hauteur. Il est à noter que le président de la commission éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle à l’APW de Béjaïa, M. Mabrouk Azibi, a profité de cette manifestation pour visiter l’établissement, afin d’inspecter les conditions de scolarisation et de constater les insuffisances auxquelles sont confrontés les lycéens et le personnel de l’établissement, désigné centre d’examen du Baccalauréat. M. Azibi a promis au proviseur du lycée que l’APW prendra en charge ses doléances, notamment l’étanchéité, qui constitue un problème majeur, dans l’optique d’assurer le bon déroulement des examens.

Aziz Khentous