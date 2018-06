Le chemin d'Ichikar coupé à la circulation !

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours ont mis à nu le système d'évacuation des eaux pluviales dans la commune de Boudjellil qui s'est avéré complètement suranné. Les rues et les artères des différentes localités de cette municipalité ont été submergées par les eaux pluviales. Au petit matin, d'énormes flaques d'eau stagnaient ici et là, aux abords des chemins parcourant la localité, comme le CW42 A, devenu impraticable à plusieurs endroits, comme c'était le cas aux "Quatre-chemins" du chef-lieu de Boudjellil. Il y a lieu aussi de retenir les crues de la rivière "Assif Aâbbas", appelée aussi le Sahel, qui a vu le niveau de ses eaux augmenter significativement, au point où le ponceau, réalisé il y a quelques semaines de cela par la collecte de dons des citoyens de la région, a été submergé par les eaux et failli être emporté. Les flots de cette rivière ont dangereusement dégradé ledit ponceau en coupant complètement la circulation automobile, depuis jeudi dernier, au niveau de ce tronçon de 2,5 kms, appelé communément Avrid Ichikar lequel fait la jonction, via ledit ponceau enjambant Assif Aâbbas, entre les chefs-lieux communaux de Boudjellil et Tazmalt. Ce chemin est revêtu sur la partie qui revient à Tazmalt mais pas encore pour la partie située dans la commune de Boudjellil, en dépit du fait que les habitants de cette municipalité aient revendiqué, depuis des décennies, sa prise en charge. Ce tronçon est très utilisé par les usagers de la région et même les étrangers à la wilaya, car il constitue un excellent raccourcis pour joindre surtout la ville de Tazmalt lors de la tenue du marché hebdomadaire tous les mardi, mercredi et jeudi. À présent, des travaux de confortement et de réhabilitation s'imposent pour restaurer les parties endommagés du ponceau par les torrents d'Assif Aâbbas. La construction de façon artisanale de cet ouvrage d'art a été rendue possible grâce à la solidarité des citoyens de la région qui ont levé des fonds pour sa réalisation. Malheureusement, cet ouvrage a été érigé sans étude ni moyens adéquats. Les habitants des deux communes, Tazmalt et Boudjellil en l'occurrence, lancent un appel pressant aux autorités de wilaya pour l'inscription en urgence d'un projet de construction d'un pont sur le chemin d'Ichikar pour permettre aux habitants de ces deux communes de se déplacer sans passer par les RN106 et 26, un détour de 15 kms, alors que par Ichikar la distance n'est que de 2,5 kms, ce qui constitue un gain en temps et en argent pour les citoyens de la région. Cela permettra aussi, pensent les habitants, de relancer l'agriculture d’autant il y a des dizaines de fermes à Ichikar dont les paysans ont besoin d'un pont pour relier les localités avoisinantes et écouler leurs productions.

Syphax Y.