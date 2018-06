Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Une légère baisse des prix des fruits et légumes, qui avaient connu une flambée vertigineuse à l’arrivée du mois de Ramadhan, a été constatée à travers les marchés de Seddouk, au soulagement des consommateurs. Lors d’une tournée dans les espaces commerciaux des fruits et légumes de la localité, il a été, en effet, constaté que tous les légumes proposés sont à la portée des consommateurs à moyens et faibles revenus. Comme ceux des légumes, les prix des fruits ont été aussi revus à la baisse. A titre d’exemple, le kilo de pêche est cédé à 100 dinars, idem pour les abricots et les oranges. La pastèque, elle, est proposée entre 40 et 50 DA le kilo et le melon à 80 DA. Les légumes ont suivi la même tendance que les fruits, se stabilisant à des prix jugés raisonnables par les consommateurs. Indispensable dans la marmite de la ménagère algérienne, la pomme de terre est désormais vendue à 45 dinars. Quant à la courgette, son prix s’est stabilisé autour de 60 DA et la carotte est cédée à 45 DA, contrairement à la tomate qui est tout de même affichée 100 DA, même si au début du mois sacré, elle se vendait autour de 150 DA, soit une baisse sensible, tout comme l’oignon, d’ailleurs, affiché ces derniers jours 40 DA le Kg, alors qu’il avait enregistré une envolée spectaculaire à l’arrivée du Ramadhan, atteignant la barre des 80 DA. S’agissant de l’haricot, il est proposé entre 100 et 150 DA, soit pratiquement la moitié du prix affiché il y a de cela quinze jours. «Nous nous sommes habitués à voir les prix monter en flèche à l’approche de l’Aïd El fitr. Cette baisse, ou plutôt cette stabilisation des prix, n’est pas pour nous déplaire, dans la mesure où l’on profitera pour nous approvisionner en grandes quantités pour cette dernière dizaine du Ramadhan et pour l’Aïd aussi», dit un père de famille. Les commerçants intermédiaires, qui restent les maîtres des marchés de gros, d’après les détaillants, assurent que le marché des fruits et légumes se stabilisera, à la faveur de la bonne récole de cette année, boostée par une forte pluviométrie. Afin de mieux s’enquérir des raisons de cette tendance baissière, Nordine, propriétaire d’un étal au marché hebdomadaire du chef-lieu de Seddouk, affirme que cela est, d’abord, dû à l’offre conséquente de marchandises, ainsi qu’à la chute des cours au niveau des grands marchés de gros. En tout cas, les consommateurs souhaitent que les prix baissent davantage pour permettre à toutes les familles de passer ces derniers jours du Ramadhan et la fête de l’Aïd dans la sérénité. Par ailleurs, il mérite de signaler que les prix de viandes rouges et blanches restent plafonnés à respectivement 1 250 et 340 DA.

Zahir Ait Hamouda