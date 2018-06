Du football pour meubler les soirées

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

L’association socioculturelle du quartier populaire Sidi Ali Ouchaddad, dans la commune d’Akbou, a regroupé les jeunes de la région autour d’un tournoi de foot inter-quartiers, organisé à la mémoire d’une douzaine de jeunes de la localité, disparus ces dernières années dans diverses circonstances. Les matchs de ce tournoi, qui se déroulent en soirée, attirent une foule nombreuse de citoyens de la commune, en quête de détente et de distraction, après une longue journée de jeûne. «Nous ne voulions pas laisser passer ce mois de Ramadhan sans la moindre activité en faveur de la jeunesse. C’est pourquoi nous avons pensé à l’organisation d’un grand tournoi de football, réunissant les jeunes de la localité, pour leur offrir un cadre agréable de loisir, en vue de meubler les soirées ramadanesques», a indiqué M. Djebarri, l’un des organisateurs de cette compétition, qui se déroule au stade matico du quartier 504 logements d’Akbou. Au total, ce sont 32 équipes, issues des différents quartiers de la commune d’Akbou, qui prennent part à cette manifestation sportive, dont le coup d’envoi a été donné le 1er jour du mois de Ramadhan. La finale est prévue à la veille de l’Aïd El Fitr, a-t-on informé. «Je pense que cette compétition procure beaucoup de bonheur et de bien aux jeunes qui y participent, mais aussi aux autres jeunes spectateurs qui soutiennent leurs équipes favorites. Toutefois, le plus important pour nous, c’est que le fair-play et le respect soient le maître mot de ce tournoi», a insisté M. Djebarri. En somme, cette compétition sportive a le mérite de briser la monotonie dans ces contrées, où les jeunes n’avaient que les cafés pour passer le temps, en s’adonnant aux interminables parties de dominos ou aux jeux de carte.

B. S.