15 millions de dinars débloqués

Le bureau de poste, sis au chef-lieu communal d’Oued Ghir, a bénéficié d’une grande opération de réhabilitation et d’aménagement, a indiqué un élu à l’APC de l’ancienne commune de la Réunion. Une enveloppe financière de l’ordre de 15 millions de dinars a été allouée par la direction générale d’Algérie Poste pour rénover cette agence postale. Etroit et devenu vétuste aux fils des temps, ce bureau de poste ne répond plus aux attentes et aux besoins de la population locale. La nécessité de le rénover, de l’élargir et de le renforcer en guichets et en personnel s’est imposée d’elle même. «Le cahier des charges portant la rénovation de ce bureau de poste a été élaboré, et l’appel d’offre pour l’attribution du marché de rénovation et de réhabilitation de ce bureau de poste vient d’être lancé par la direction générale d’Algérie Poste. Une enveloppe financière de l’ordre d’un milliard cinq cents millions de centimes a été consacrée pour la réalisation de ce projet», apprend-on de source municipale. À noter que cette importante agence postale dans la commune d’Oued Ghir a été dotée d’un distributeur automatique de billets (DAB) au grand bonheur des détenteurs de compte CCP, notamment ceux usant de la carte de retrait magnétique. Par ailleurs, les habitants de Mellala, deuxième grande agglomération de cette commune, attendent la rénovation de leur bureau de poste, qui souffre également de dégradation et d’étroitesse, et l’installation d’un DAB. Dans la commune de Béjaïa, le bureau de poste dit «Oued Ouchaâlal», sis Rue de la Liberté, a été rouvert, dernièrement, après une fermeture de six mois pour permettre à une entreprise de réaliser des travaux de rénovation. Cette opération de modernisation a coûté la somme d'un milliard sept cent millions de centimes. Cette opération s’inscrit, dit-on, dans le cadre du renforcement du réseau postal dans la wilaya de Béjaïa, initié et soutenu par l’administration de la poste et les autorités locales de la willaya. Actuellement, l’on compte 137 bureaux de poste dans toute la wilaya.

