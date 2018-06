Hydraulique et travaux publics au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Une autorisation-programme d’une valeur de 40 millions de dinars a été accordée au profit de la commune de Timezrit, au titre de l’exercice 2018 des plans communaux de développement (PCD). «On ne le dira jamais assez ; quoique revue à la hausse, en comparaison avec l’exercice précédent, cette subvention ne représente qu’une goute d’eau dans un océan de besoins», a fait remarquer le P/APC. «Pour une commune frôlant les 30 000 habitant comme la notre, cette provision budgétaire ne suffira même pas à couvrir les besoins de la population en eau potable et en assainissement», a-t-il relevé. Considéré comme un secteur stratégique, l’hydraulique est privilégiée par les responsables de l’APC dans la répartition de ces crédits. «Nous avons programmé la réfection de quelques tronçons du réseau de distribution d’eau, de même que des opérations d’extension afin de faire parvenir l’eau aux quartiers nouvellement créés dans le cadre du programme FONAL. En matière d’assainissement, il est retenu quelques projets, entre réhabilitation et prolongement des collecteurs d’assainissement au profit de certaines localités», a affirmé le premier responsable de l’APC. Concernant les travaux publics, apprend-on, l’exécutif communal projette de restaurer quelques segments du réseau routier. «Nous avons programmé des opérations de réhabilitation sur certains tronçons des chemins communaux, où les travaux de VRD ont été déjà exécutés et finalisés», confie-t-on.

N. M.