Des soirées ramadhanesques animées

Les soirées ramadhanesques dans la ville de Tazmalt sont loin d'être mornes et monotones. Depuis le début de ce mois de carême, il ne se passe pas une nuit sans qu'il n’y ait de l'animation que ce soit à la maison de jeunes, au centre des sports de proximité (CSP) ou au niveau des locaux des différentes associations culturelles de la localité, qui, elles aussi, se sont mises de la partie pour organiser des activités à l’exemple de l'association "Cité de l'horloge". L'on ne s’ennuie pas dans cette agglomération, et l'on a même l'embarras du choix. La maison de jeunes de la localité abrite, tout au long de ce mois, diverses activités comme des galas artistiques animés par des artistes locaux ou de la région comme Abbas Nait R'zine, Djidji et autres qui ont eu l'honneur d'égayer leurs fans avec des chansons de leurs répertoires respectifs dans la soirée de mercredi dernier. Et à chaque gala organisé, la salle de spectacles s'avérait toujours être exiguë pour contenir une foule nombreuse composée de jeunes, en majorité, assoiffés de divertissement et de loisir. Toujours dans la même enceinte, des pièces théâtrales jouées par des troupes traitent de divers thèmes liés surtout à la vie et à la société. Intitulée "Tayri d wedrim" (L'amour et l'argent), la pièce présentée par la troupe Taghrast a marqué un bon nombre de jeunes qui étaient présents en cette soirée du 25 mai dernier à la salle des spectacles de la maison de jeunes, où l'amour et argent "s’entre-déchiraient" au gré des rôles joués par les acteurs. Le boulodrome de la même maison de jeunes abrite aussi des tournois de pétanque, et son hall des joutes de ping-pong. Pour sa part, le CSP de la ville a abrité un tournoi de football en nocturne qui a vu différentes équipes se concurrencer pour remporter la finale. Le terrain en matico à l'air libre a été le théâtre de ces joutes qui avaient drainé un grand public, venu supporter les différentes équipes représentant les quartiers et les villages de la commune. Dans le même espace sportif, des tournois de sports de combat comme le kick-boxing ont aussi été organisés. «Franchement, les soirées dans la ville de Tazmalt sont meublées et on ne s'ennuie pas avec toutes ces activités animées ici et là», dira un jeune de la localité.

Syphax Y.