Bientôt une forêt récréative à Takintoucht…

Située à environ 60 kilomètres du chef-lieu de wilaya, la commune de Kendira peine à amorcer un vrai essor socioéconomique à même d’améliorer le quotidien des 10 000 habitants qui la peuplent.

Pourtant, ce ne sont pas les potentialités et les moyens naturels qui lui manquent. En effet, cette municipalité recèle d’atouts touristiques indéniables et de possibilités formidables de développer une agriculture de montagne riche et diversifiée. Cependant, l’espoir est permis pour sa sortie de son sous-développement avec la nouvelle de la réalisation prochaine d’un projet d’une forêt récréative à Kendira, dans le cadre de l’ouverture du domaine forestier à l’investissement économique. Selon le maire de cette municipalité montagneuse, l’idée de création d’une forêt récréative, projetée sur la montagne Takintoucht, est retenue. «Ce projet entrant dans le cadre de l’encouragement du tourisme de montagne est retenu. Il sera réalisé au niveau de la montagne Takintoucht. Des fiches techniques seront préparées pour proposer l’installation de cabanons, bungalows et une station de ski», a affirmé l’édile communal de Kendira. Plusieurs investisseurs, souhaitant postuler pour s’emparer de ce projet, se sont déjà manifestés, a-t-il souligné. La forêt de Takintoucht qui s’étend sur une superficie de 126 hectares, est l’un des douze sites retenus par la direction de la conservation des forêts de Béjaïa pour les proposer à des entrepreneurs désireux investir dans ce créneau de forêts récréatives. Situé au sud de Béjaïa et au nord de Sétif, Takintoucht est un massif montangeux appartenant à la chaîne montagneuse des Babors. «Adrar n' T'kintoucht» (la cime, en français), comme l’appellent communément les habitants de Kendira, culminant à une altitude de 1 674 m, est l’une des plus hautes montagnes des Babors. L’avantage de cette forêt est son accessibilité facile. De nombreux chemins parcourent ce massif montagneux. Ces routes relient les différentes localités de cette commune entre elles. Le plus ancien chemin remonte à la présence romaine dans la région. Les Romains l’avaient aménagé pour accéder au sommet de cette montagne afin de surveiller les alentours. Aujourd’hui encore, l’on peut trouver des ruines à Tablat ou'Zrou et Akham ou Roumi, qui témoignent du passage des romains dans la région. Par ailleurs, et afin de développer l’agriculture de montagne et l’artisanat, le P/APC de Kendira réclame la création d’une mini zone d’activité. Cette commune à vocation essentiellement agropastorale, est connue pour son parc oléiculture, l’apiculture, l’élevage des cheptels et la culture du noyer. Kendira est également célèbre pour son activité artisanale, notamment dans la boiserie et la vannerie.

