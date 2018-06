Des PCD en perspective

Par DDK | Il ya 34 minutes | 64 lecture(s)

Plusieurs projets de développement local ont été inscrits à l’indicatif de la commune de Kendira, située à 55 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Une municipalité qui souffre, justement, de diverses carences, vu les multiples réclamations émises par les habitants des différents villages. L’une des revendications les plus pressantes des habitants a trait à l'éclairage public qui demeure l'un des points noirs dans cette commune. à cet effet, et pour parer à ces insuffisances, l'APC a lancé récemment un avis de consultation pour renforcer toute la commune en éclairage public. «Il subsiste encore des endroits mal éclairés dans notre village, car les luminaires y manquent ! Nous souhaitons que ce problème soit pris en charge dans les brefs délais par l'APC, car il y va de la sécurité des personnes et des biens», alerte un habitant de la bourgade Bourached. Pour sa part, le village El-Merdj, dans la même municipalité, bénéficiera, sous peu, d’un projet portant sur l’installation d'un nouveau réseau d'alimentation en eau potable, puisque l’actuel est en proie à la vétusté et aux fuites d'eau. Des avaries qui influent, bien entendu, négativement sur la distribution. Dans le même sillage, l'école primaire du village Ihebachen est concernée par une opération de réfection de sa cour interne, totalement délabrée, ce qui gêne énormément les élèves et le personnel éducatif de cet établissement. «Une cour "poreuse", où les eaux pluviales s'accumulent dans des trous et s’infiltre dans les crevasses», déplore-on. Et pour renforcer la distribution de l’eau potable, l'APC prévoit d’ériger un réservoir au lieu-dit Akacha. Enfin, dans l'optique de rendre hommage aux martyrs de la révolution nationale, l’exécutif municipal projette de réaliser des stèles commémoratives au profit des villages El Bir et Ihebachen. Les habitants de ces deux villages vont pouvoir, dans un avenir proche, disposer, comme toutes les autres localités, de lieux de recueillement à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution.

Syphax Y.