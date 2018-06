Les myopathes s’organisent

Par DDK | Il ya 31 minutes | 57 lecture(s)

L'association Défi des myopathes de Béjaïa compte organiser, dans les semaines à venir, une rencontre sur la situation des handicapés, en collaboration avec plusieurs associations. C'est du moins ce qu’a affirmé un membre de ladite association, créée il y a 17 ans par Nora Aït Abderrahmane. En sus de l’application de la loi relative à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, l’objectif principal de cette initiative consiste à mettre en avant les attentes des myopathes, en vue d’une prise en charge concrète. «C’est une idée que nous voulons concrétiser. Nous sommes en train de nous coordonner avec diverses associations locales pour, justement, donner naissance à ce projet tant attendu», dira un membre de l’association Défi. «Il est vrai que notre statut demeure non revalorisé au niveau national, avec des insuffisances et des manques là où les handicapés se retrouvent. Ce qui ne nous empêche pas pour autant d’innover en améliorant, un tant soit peu, le cadre de vie de toutes les personnes aux besoins spécifiques, notamment les myopathes», laisse entendre un myopathe de Béjaïa. Il faut dire qu'en plus des améliorations à apporter en termes de droits et d'accessibilité, beaucoup reste à faire au volet sensibilisation de la société civile sur cette dystrophie musculaire, recensée parmi les maladies rares.

M. K.