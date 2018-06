Opérations d’aménagement en vue

Par DDK | Il ya 33 minutes | 70 lecture(s)

Distante de 35 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, la commune de Fenaïa est peuplée par un peu plus de 15 000 habitants, répartis sur 25 villages. C’est une municipalité à vocation agropastorale qui vit grâce aux subventions de l'État, puisque le développement local peine à y être amorcé, laissant la population dans le désarroi. Des insuffisances sont, donc, constatées dans presque tous les volets, touchant de plein fouet tous les villages. Les projets réalisés au profit de cette localité se comptent sur les doigts d'une seule main et concernent beaucoup plus l'aménagement urbain. Mais toujours est-il que les patelins relevant de la localité accusent encore des carences criardes dans ce volet. Cependant, il y a quelques opérations qui sont inscrites par les autorités communales en vue d'améliorer, un tant soit peu, le cadre de vie. Ainsi, des avis de consultation ont été lancés depuis peu par l'APC dans l’optique de réaliser certains projets ayant trait à l'aménagement. Parmi eux, on trouve une étude du schéma directeur des réseaux d'assainissement, au profit de toutes la commune, attribuée par l'APC à un bureau d'études pour un montant de 3 millions de DA. Le problème de l'évacuation des eaux usées au niveau de la même municipalité se posant avec d'acuité, le projet d’implantation de nouveaux réseaux d'assainissement vient à point nommé, pour délivrer les habitants des tracasseries liées à la vétusté des réseaux actuels et à leur inexistence à certains endroits. Dans le même sillage, un projet portant sur le bétonnage de pistes, avec réalisation de fossés, a été retenu au bénéfice du village El Kelâa, dont les venelles ne sont pas réhabilitées. Les villageois en souffrent surtout par temps de pluie, puisque les accès de leur bourgade se transforment en véritable bourbier. Enfin, le village Iguermoujène est concerné par un projet qui se rapporte à l'aménagement et au bétonnage de la piste reliant le CV6 vers ce village.

S. Y.