La campagne anti brucellose et fièvre aphteuse lancée

Pour parer à toute épidémie pouvant toucher les cheptels ruminants, l'APC d'Ath Maouche lance, d’aujourd’hui au 13 juin, une vaste campagne de vaccination contre la brucellose et la fièvre aphteuse.

C'est le vétérinaire, Dr Benazi en l'occurrence, du bureau d'hygiène communal qui a été désigné pour mener cette campagne. Celle-ci va toucher les cheptels ruminants de pas moins de 28 localités relevant de cette municipalité, à l'instar des villages de Laâzib Sidi Sadek, Boubirek, El Djabia, Tizi T'remant, Tioual, Trouna, Bouikni, Ait Adjissa et bien d'autres. Cette campagne tombe à point nommé, d'autant que la saison estivale est à nos portes, où les risques de déclenchement des épidémies parmi le bétail sont réels. Cette campagne est destinée à lutter contre la fièvre aphteuse bovine et la brucellose des petits ruminants (ovins et caprins). Ces maladies qui se déclarent parmi ces animaux d'élevage sont très contagieuses et peuvent provoquer beaucoup de pertes aux éleveurs qui vivent notamment de l'élevage de ces bêtes de rente. Le lait comme la viande peuvent se retrouver contaminés par les bactéries et les virus déclenchant ces maladies, ce qui pourrait impacter lourdement la filière de l'élevage. La redoutable brucellose ovine est classiquement provoquée par une bactérie: la Brucella Melitensis, laquelle atteint les ovins et les caprins. Elle s’exprime le plus souvent par des avortements. La propagation de la maladie s’effectue par des matières dites virulentes (fœtus, lait, sécrétions,...) lesquelles contaminent l’environnement. La brucellose ovine est aussi transmissible à l’homme d'où l'intérêt à la prendre très au sérieux. Pour sa part, la fièvre aphteuse, qui peut toucher tous les ruminants d'élevage entre autres, se manifeste par des aphtes et de la fièvre. L'animal atteint bave et a du mal à se nourrir, sans doute à cause des douleurs provoquées par les ulcérations de la bouche, ce qui provoque une baisse de sa production de lait voir même son étiolement et sa mort. Le virus déclenchant est extrêmement contagieux et se transmet avec le contact direct entre les animaux. Cela explique pourquoi le troupeau entier doit être abattu, lorsqu'un seul animal est atteint. Par ailleurs, le virus de la fièvre aphteuse ne touche pas l'homme.

Syphax Y.