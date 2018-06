Opération coup de balai samedi

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

En raison de la multiplication, ces derniers jours, des dépotoirs anarchiques, les services municipaux de Béjaïa, comptent organiser, samedi prochain, une opération de nettoyage d’envergure des ruelles et quartiers de la ville. «Nous allons mobiliser tous les moyens dont dispose la collectivité, mieux, nous allons même impliquer d’autres APC et le mouvement associatif dans cette opération», a indiqué le maire de Béjaïa, Hocine Merzougui, déplorant au passage l’état d’insalubrité dans lequel se trouvent, depuis maintenant plusieurs semaines, de nombreux quartiers de la commune. Une situation due, selon lui, au blocage du projet de création d’un EPIC de wilaya, au niveau de la trésorière communale. «La trésorière communale refuse de verser à l’Epic la somme de 70 milliards de cts pour que l’entreprise démarre», a-t-il expliqué, précisant que tout a été pourtant fait, dans le passé, pour la mise en place de cet EPIC. «Nous avons fait tout ce qu’il fallait, j’ai signé la réquisition, la délibération et la convention ont été faites et la marché a été visé par le contrôleur financier», a-t-il encore dit, promettant que ce problème trouverait une solution au plus tard ce jeudi. Dans le cas contraire, l’édile de Béjaïa menace de descendre dans la rue. «Si le problème persistait d’ici jeudi, je lancerai un appel en direction de la population pour descendre dans la rue», a-t-il lâché.

F.A.B.