Spectacle de clowns au profit des enfants hôspitalisés

Sans aucun doute, la journée du vendredi passé restera gravée dans les mémoires de la dizaine d’enfants malades séjournant à l’EPH de Kherrata. Ce fut à l’occasion de la journée mondiale de l’enfant qui coïncide avec le 1 juin de chaque année, que l’association «Main Tendue» de Béjaïa a pris l’initiative d’organiser un spectacle de clowns à l’intérieur de l’hôpital de Kherrata. Les enfants ainsi que leurs mamans qui les gardent ont été gratifiés d’un beau et amusant spectacle de plus d’une heure, assuré par des clowns de l’association Thamughli de Souk-el-Tenine. Les petits gamins qui séjournent à l’hôpital pour diverses maladies, ont assisté à plusieurs numéros. Ils ont rigolé à plein poumons, et rêvé l’espace d’un moment, oubliant leur souffrance et la monotonie du quotidien. Pour le président de l’association «Tamughli», ces spectacles constituent une véritable thérapie pour ces petits enfants, ajoutant que c’est avec un grand bonheur que son association participe à ce genre d’initiatives. En plus du spectacle, l’association «Main Tendue» aux cancéreux, présidée par Mme Guendoul Zahia, a aussi distribué, bonbons et cadeaux aux enfants comme à leurs mamans. «Bien que notre association s’occupe principalement des enfants cancéreux, ce fut un bonheur de tendre aussi la main aux enfants atteints d’autres maladies. C’est agréable de donner un peu de joie, surtout à des enfants dans cette situation. A l’occasion, je remercie l’association «Tamughli» ainsi que la direction de l’hôpital de Kherrata qui nous a permis de réaliser ce spectacle et de donner le sourire à ces enfants, même l’espace d’une heure», dira Mme Guendoul. Ces spectacles donnés dans l’enceinte de l’hôpital sont d’un apport psychologique non-négligeable pour les malades. Plusieurs associations continuent d’activer, malgré les moyens dérisoires, pour améliorer, un tant soit peu, le quotidien des citoyens, nous leur devons pour le moins toute notre reconnaissance.

Saïd M.