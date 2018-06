Circoncision collective au profit de 40 enfants

Par DDK | Il ya 57 minutes | 80 lecture(s)

C’est dans une ambiance festive que pas moins de 40 enfants ont été circoncis, lundi et mardi derniers, au niveau de l'hôpital Benmerad El-Mekki d'Amizour. En effet, 25 garçons, composant un premier groupe, ont subi l’acte chirurgical consistant en la section du bout du prépuce, lundi dernier, alors que le deuxième groupe de 15 autres enfants a été programmé pour mardi dernier. Cela n’a fait, bien évidemment, pas «plaisir» aux enfants, qui pleurnichaient à cause de la douleur ressentie à mesure que l'effet de l’anesthésie diminuait. Les parents, quant à eux, étaient aux anges. Et ce fut sous les youyous des mères et grands-mères que les bambins ont été accueillis par leurs familles après l’opération. Vêtus de petites tuniques blanches et coiffés de tarbouches rouges, les enfants, tout mignons qu'ils étaient, emplissaient les lieux avec leur grâce et candeur. La cérémonie de circoncision s'est déroulée en présence des autorités locales, qui ont tenu à partager ces moments de joie et de convivialité avec les familles des enfants ayant eu à subir le rituel cher à Abraham. Notons que l’opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, avec la satisfaction de tout le monde. «Je tiens à remercier les autorités communales, le personnel de la santé au niveau de l'hôpital d'Amizour et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie de circoncision collective en faveur de nos enfants. Je suis moi-même parent d'un petit garçon de 5 ans qui a été circoncis, mardi dernier. Tout s'est passé dans les conditions souhaitées», se félicite un jeune père de famille. Dans le même contexte, les autorités municipales ont offert des cadeaux aux enfants circoncis, ainsi que des vêtements neufs pour la fête de l'Aïd. Syphax Y.