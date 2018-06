Signature d’une convention APC - ADE

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Le transfert de la gestion publique de l’eau potable des communes vers l’Algérienne des eaux (ADE) se fait doucement mais sûrement, au niveau de la wilaya de Béjaïa. En effet, dans l'optique d’améliorer l’approvisionnement des populations en eau potable et d’assurer une meilleure rationalisation de la ressource hydrique, les pouvoirs publics insistent sur ce transfert pour en finir avec la gestion peu enviable de cette ressource qui incombe, jusque-là, à la commune. Plus d'une trentaine de communes sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa, ont leur eau gérée par les régies communales, avec tous les problèmes qui en découlent : mauvaise gestion, réseaux vétustes, fuites, conflits avec les consommateurs, piquages illicites, et bien d'autres tracasseries que les différentes autorités municipales n'arrivent pas à maitriser ou pour incompétence, ou pour manque de sérieux ! La dernière visite du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, effectuée février dernier dans la wilaya de Béjaïa a été l'occasion de mettre l'accent sur cette orientation, et ce, pour une gestion optimale et sans anicroches de l'eau potable au niveau des communes. C'est dans cette optique que l'APC de Timezrit a signé, mardi dernier, au siège de la mairie, une convention de transfert de la gestion du réseau AEP de la commune avec l'Algérienne des eaux. Les citoyens n'ont pas manqué de commenter cette cérémonie de «passation» de la gestion du réseau hydrique de la municipalité entre l'APC et l'ADE. «Espérons que ce transfert signé aujourd’hui (mardi dernier, ndlr) résoudra le problème de l'eau dans la commune de Timezrit. D'ailleurs, cela fait des jours que l'eau n'a pas coulé au village de Tasga», déplore un habitant de cette localité. Les habitants, confrontés à la pénurie d'eau potable sur les réseaux de distribution et autres problèmes liés à ce secteur névralgique qu'est l'hydraulique, espèrent voir tous ces problèmes réglés dans un futur proche, et surtout, disposer de l'eau potable quotidiennement»,souhaite-t-on.

Syphax Y.