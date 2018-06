Deux pistes en voie de revêtement

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Parmi les projets au programme de l’année 2018, retenus par l’exécutif communal de Fénaia, figure la prise en charge des pistes desservant deux localités de la circonscription, il s’agit de la piste menant au village Tala El Kharoub et de celle donnant accès à la localité Aouine, dans le village Laâzib. «Les travaux porteront sur l’aménagement de ces voies d’accès, suivi de leur revêtement en béton armé», a indiqué une source des services techniques de l’APC, selon laquelle, ces opérations seront lancées sitôt les consultations achevées et le maitre de l’ouvrage désigné. «C’est une bonne nouvelle pour la population de notre village, qui cessera enfin de subir l’état calamiteux de cette piste qui se transforme en bourbier à la moindre averse», soupire un quadragénaire de Laâzib. «Le parcours de cette voie d’accès est une épreuve cauchemardesque pour les automobilistes. Son revêtement nous réjouit», enchaine un autre villageois de Tala El Kheroub. Par ailleurs, avons-nous appris, et toujours dans le domaine des travaux publics, deux chemins communaux sont en passe d’être aménagés et revêtus en béton bitumineux. Le premier est celui reliant l’ex RN 26 au village Laincer Outounsi, l’autre est le chemin faisant jonction entre les villages Timri et Tamadaght.

N. M.