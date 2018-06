480 enfants de différentes communes en bénéficient...

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Comme il est de coutume à chaque mois de Ramadhan, l'établissement public hospitalier (EPH) Akloul Ali d'Akbou organise une campagne de circoncision au profit des enfants issus des communes, chapeautée par le secteur sanitaire d'Akbou. La campagne pour cette année a été entamée le 5 juin dernier pour s'étaler jusqu'au 14 du même mois. Ce sont quelque 480 garçons qui ont été inscrits pour bénéficier de cet acte chirurgical, rituel cher à Abraham. Mais avant, les enfants devront effectuer les examens préliminaires pour éviter toute complication postopératoire. Le service de chirurgie au niveau de cet EPH a eu à circoncire, il y a quelques jours de cela, des enfants des municipalités d'Ighram, Tamokra, Bouhamza, Amalou et Ouzellaguen, en attendant d'autres puisque la campagne vient d'être entamée. Cette action caritative est rendue possible grâce, dit-on, aux efforts conjugués entre les APC des différentes communes, les associations sociales et le Croissant Rouge Algérien, en collaboration avec l'EPH d'Akbou. Dans le même contexte, des cadeaux sont offerts après chaque circoncision aux enfants, ce qui leur permettra d’oublier la douleur le temps de "câliner" leur joujou. Les parents, quant à eux, sont enchantés par ces actions caritatives au profit de leur progéniture. «Nous tenons à remercier tous les acteurs de cette campagne de circoncision qui profite à nos enfants. La circoncision est acte chirurgical sensible, lequel demande beaucoup de précaution et de tact pour éviter des complications aux enfants. Néanmoins, à l'EPH, Dieu merci, il n'y a aucun problème et la campagne se déroule dans de bonnes conditions», remarque le père d'un garçon circoncis dans ledit établissement.

… Et 18 enfants de pêcheurs

Dans le cadre de ses activités de bienfaisance et de solidarité en faveur des familles aux ressources limitées, la Chambre de la pêche de Béjaïa a décidé de prendre en charge la circoncision de pas moins de 18 enfants de pêcheurs, adhérents au sein de cette organisation. «C’est pour la deuxième année consécutive que nous organisons la circoncision des enfants de pêcheurs professionnels de notre corporation, issus des communes de Béjaïa et de Béni Ksila. Cela tend à devenir une bonne tradition», nous a déclaré M. Kherfellah, nouvellement élu à la tête de la Chambre de la pêche et des ressources halieutiques de Béjaïa. Mercredi dernier, une réception a été organisée au niveau de la direction de wilaya de la pêche, en présence des autorités de wilaya et des élus locaux, en l’honneur de ces 18 enfants inscrits pour cette cérémonie de circoncision prévue pour le 10 juin prochain. Des cadeaux et de l’argent leur ont été offerts en présence de leurs parents. «Cette action est une initiative de la Chambre de la pêche de Béjaïa. C’est elle qui financera l’opération de circoncision et l’acquisition des cadeaux. Elle a aussi remis à chaque enfant une enveloppe de 5 000 DA et une tenue complète pour la circonstance», a-t-on appris du directeur de la pêche de Béjaïa, M. Adouane. Ce même responsable nous informera que la Chambre de la pêche de Béjaïa sollicitera les services d’un chirurgien privé pour cette opération de circoncision.

